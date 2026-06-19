Родные молили «не верь!», но страх оказался сильнее: сибирячка отдала курьеру почти 8 млн и горько пожалела

Сибирячка лишилась огромной суммы, хотя ее пытались спасти буквально все вокруг. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

66-летняя жительница Усть-Илимска лишилась огромной суммы, хотя ее пытались спасти буквально все вокруг. В банке отказывались выдавать деньги, оперативники провели целую беседу, родственники уговаривали одуматься. Но сибирячка все равно завернула 7 миллионов 900 тысяч рублей в пакет и передала курьеру… Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Вы уже получили выплату?»

Все началось в конце мая со странного звонка. Мужчина представился сотрудником органа власти и спросил, получала ли она выплату за умершего родственника. Женщина ответила, что нет. Буквально следом раздался новый звонок - якобы с портала Госуслуги. Там сообщили: личный кабинет взломали, персональные данные скачаны, а на ее имя уже оформили электронную подпись. Дальше - больше.

- По видеосвязи на связь вышел «сотрудник ФСБ» и принялся запугивать. Обвинил в пособничестве недружественной стране, в торговле запрещенными веществами, в заведенном фиктивном уголовном деле. Женщину убедили: пока банк не арестовал счета, нужно срочно снять все до копейки, - рассказывают в МВД региона.

«Не верьте, это мошенники»

Пенсионерка пошла в офис банка. Но там работники отказались выдавать такую сумму и предупредили, что вызовут полицию. В тот же день ее пригласили в отдел уголовного розыска. Оперативники долго и прямо объясняли: вы находитесь под влиянием мошенников, не отдавайте деньги. Близкие тоже пытались достучаться - уговаривали, плакали, приводили доводы. Бесполезно.

Женщина никого не послушала. Она сняла со счета 7 миллионов 900 тысяч рублей и передала наличные курьеру, который приехал прямо к дому. Лжесиловики пообещали, что деньги вернут, как только она лично явится в Иркутск. Пенсионерка поверила и отправилась в органы госбезопасности. Там ей объяснили: сотрудника с такими данными просто не существует. Только в этот момент она поняла, что стала жертвой обмана.

Сейчас заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Идет расследование.

Полиция в очередной раз напоминает: если незнакомцы требуют снять деньги, перевести их или передать курьеру - кладите трубку. Ни одно ведомство не попросит обналичивать сбережения, оставлять пакет в кустах или сбрасывать с балкона. Давление на страх и чувство вины - главный инструмент аферистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зажало между автомобилями»: стала известна дата прощания с известной кавээнщицей, погибшей в страшном ДТП в Санкт-Петербурге (подробнее)

«Приходит сыну во снах»: фельдшер ушёл на смену и больше не вернулся домой — он умер в больнице, в которой работал (подробнее)

«Думала, это просто родинка»: парикмахер взглянула на голову клиентки и впала в шок – то, что она увидела, могло убить (подробнее)