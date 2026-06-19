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Происшествия19 июня 2026 3:51

Родные молили «не верь!», но страх оказался сильнее: сибирячка отдала курьеру почти 8 млн и горько пожалела

Жительница Усть-Илимска отдала мошенникам 7,9 млн рублей
Татьяна ИВАНОВА
Сибирячка лишилась огромной суммы, хотя ее пытались спасти буквально все вокруг.

Сибирячка лишилась огромной суммы, хотя ее пытались спасти буквально все вокруг.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

66-летняя жительница Усть-Илимска лишилась огромной суммы, хотя ее пытались спасти буквально все вокруг. В банке отказывались выдавать деньги, оперативники провели целую беседу, родственники уговаривали одуматься. Но сибирячка все равно завернула 7 миллионов 900 тысяч рублей в пакет и передала курьеру… Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Вы уже получили выплату?»

Все началось в конце мая со странного звонка. Мужчина представился сотрудником органа власти и спросил, получала ли она выплату за умершего родственника. Женщина ответила, что нет. Буквально следом раздался новый звонок - якобы с портала Госуслуги. Там сообщили: личный кабинет взломали, персональные данные скачаны, а на ее имя уже оформили электронную подпись. Дальше - больше.

- По видеосвязи на связь вышел «сотрудник ФСБ» и принялся запугивать. Обвинил в пособничестве недружественной стране, в торговле запрещенными веществами, в заведенном фиктивном уголовном деле. Женщину убедили: пока банк не арестовал счета, нужно срочно снять все до копейки, - рассказывают в МВД региона.

«Не верьте, это мошенники»

Пенсионерка пошла в офис банка. Но там работники отказались выдавать такую сумму и предупредили, что вызовут полицию. В тот же день ее пригласили в отдел уголовного розыска. Оперативники долго и прямо объясняли: вы находитесь под влиянием мошенников, не отдавайте деньги. Близкие тоже пытались достучаться - уговаривали, плакали, приводили доводы. Бесполезно.

Женщина никого не послушала. Она сняла со счета 7 миллионов 900 тысяч рублей и передала наличные курьеру, который приехал прямо к дому. Лжесиловики пообещали, что деньги вернут, как только она лично явится в Иркутск. Пенсионерка поверила и отправилась в органы госбезопасности. Там ей объяснили: сотрудника с такими данными просто не существует. Только в этот момент она поняла, что стала жертвой обмана.

Сейчас заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Идет расследование.

Полиция в очередной раз напоминает: если незнакомцы требуют снять деньги, перевести их или передать курьеру - кладите трубку. Ни одно ведомство не попросит обналичивать сбережения, оставлять пакет в кустах или сбрасывать с балкона. Давление на страх и чувство вины - главный инструмент аферистов.

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