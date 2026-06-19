В Саянске бригада хирургов спасла женщину с ранением сердца и легкого. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Саянскую городскую больницу поступила 32-летняя пациентка в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, которое задело легкое и сердечную мышцу. Женщина теряла кровь, нарастали признаки внутреннего кровотечения, и ее немедленно отправили в операционную.

- Хирурги провели экстренную торакотомию и обнаружили множественные повреждения, раневой канал шел сверху вниз и слева направо, что сильно осложняло доступ. Объем кровопотери превысил два литра, это больше 40% (!) всей крови в организме. Тем не менее бригада справилась, ушила рану легкого и миокарда, остановила кровотечение, - рассказали в областном правительстве.

Операция длилась около трех часов. Вся бригада состояла из женщин: оперирующий хирург Ольга Вебер, анестезиолог Евгения Головина, операционная сестра Любовь Склярова, медсестра-анестезистка Светлана Дюльдина и санитарка Нина Колесникова.

Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение. Министр здравоохранения Андрей Модестов поблагодарил коллектив за мужество и профессионализм. Такие операции считаются высшей категорией сложности, и саянские врачи доказали, что способны спасать в самых критических ситуациях.

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