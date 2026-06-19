В Иркутской области в ДТП погиб пассажир иномарки Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Утром 19 июня на 1736-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло смертельное ДТП.

В Иркутской области в ДТП погиб пассажир иномарки

Предварительно установлено, что 25-летний водитель Toyota Camry, направляясь из Тулуна в сторону Иркутска, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Faw.

42-летний пассажир легковушки получил тяжёлые травмы, от которых скончался в машине скорой помощи. Ещё два человека пострадали - их госпитализировали.

Водитель и пассажир грузовика не пострадали. На месте аварии организовано реверсивное движение.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в селе Хомутово 18 июня около 23 часов на улице Центральной произошло ДТП с участием двух мотоциклов. 14-летний подросток за рулём мотоцикла иностранного производства выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «Днепр» под управлением 21-летнего водителя, при этом прав на управление не было у обоих участников. Подросток получил травмы, прокуратура взяла проверку на контроль. Читайте подробнее.