В Иркутской области завершились основные дни ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области 19 июня закончился основной этап государственной итоговой аттестации. Последними экзаменами стали информатика и устная часть иностранного языка.

Оба испытания проходили с использованием компьютеров, поэтому школьников разделили на два дня, чтобы избежать технических проблем.

- Информатика стабильно занимает в Иркутской области второе место в тройке лидеров среди предметов по выбору. В 2026 году на этот экзамен зарегистрировалось около трёх тысяч участников, - сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.

Министр также подчеркнул, что цифровые навыки востребованы не только у программистов, но и у инженеров, врачей и дизайнеров. На экзамен отводилось 3 часа 55 минут. Устный иностранный язык стал самым коротким испытанием всего 17 минут на каждого участника. Письменную часть по иностранному языку 1,2 тысячи выпускников написали 15 июня.

Результаты по информатике станут известны не позднее 30 июня, по иностранному языку до 2 июля. С 22 июня стартуют резервные дни для выпускников прошлых лет и тех, кто не сдал экзамены в основные сроки.

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