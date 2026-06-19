В Черемхово достраивают дом на 47 квартир для переселенцев из аварийного жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Черемхово близится к завершению возведение многоквартирного дома для жителей аварийных домов.

Объект готов на 87%. В доме запланировано 47 квартир, куда переедут 95 человек. Сейчас на объекте идут финишные отделочные работы, благоустроена придомовая территория. Завершить стройку планируют летом, а ключи жильцы получат в августе или сентябре. Программа переселения из аварийного жилья (признанного таковым до 2017 года) идёт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В Черемхово под расселение попало 664 семьи. Большинство уже справили новоселье. Работы продолжаются в Иркутске, Зиме, Байкальске, Усолье-Сибирском и Вихоревке.

- На объекте завершены основные работы, укладывается линолеум, идёт оклейка стен, - сообщил и. о. министра строительства Иркутской области Алексей Изотов.

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