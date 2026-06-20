Бастрыкин потребовал доклад о травле 11-летней девочки в Забайкалье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье началось разбирательство после публикации о жестоких издевательствах над ребенком в школе. Глава Следственного комитета взял расследование на личный контроль.

«Комсомолка» рассказывала, что 11-летняя школьница из Забайкалья подверглась систематической травле, а затем и жестокому избиению со стороны сверстников прямо на территории образовательного учреждения. По данному факту следственные органы СК России по Забайкальскому краю уже завели уголовное дело по статье о халатности.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю краевого управления Алексею Вольному представить доклад о ходе расследования. Глава ведомства требует разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц школы, которые могли проявить халатность и не предотвратить травлю.

Сейчас следователи выясняют все детали инцидента. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СКР.