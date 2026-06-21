Кинологи Иркутской области отмечают профессиональный праздник. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

21 июня кинологи Приангарья отмечают свой профессиональный праздник. Этот день упомянут в разных приказах силовых ведомств, где имеются кинологические подразделения. Плюс к торжеству присоединяются гражданские организации.

В честь праздника в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Иркутской области, где содержат более 30 служебных собак, школьникам продемонстрировали их умения и навыки, а также показали щенков, которые в будущем тоже будут служить в рядах полиции. В основном это немецкие овчарки. По словам полицейских — универсальная порода. В зависимости от темперамента для них выберут профиль работы: розыск людей, поиск взрывчатых веществ, наркотических или психотропных средств.

Для ребят выступили кинологи вместе с опытными напарниками: прошли через полосу препятствий, задержали «преступника» и за секунды отыскали в машине запрещённые вещества. Всё благодаря быстрой реакции и острому нюху. К слову, последний работает лучше каких либо приборов.

Коллектив «Комсомольской правды — Иркутск» поздравляет всех причастных с Днём кинолога. Мы говорим вам огромное спасибо — за то, что днём и ночью, в любую погоду вы идёте по следу, ищете пропавших, раскрываете преступления и обезвреживаете угрозы. Крепкого вам здоровья, стальных нервов и удачи на самых сложных выездах.

С праздником!