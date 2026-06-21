Внедорожник загорелся на улице Холоднова в Братске

Днем 20 июня в Братске на улице Холоднова загорелся внедорожник. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Днем 20 июня в Братске на улице Холоднова загорелся внедорожник. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Пожар на одном квадратном метре потушили 6 спасателей и 2 единицы техники, - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал – погибших и пострадавших нет. Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Аларском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. ДТП произошло 26-м километре региональной автодороги «Черемхово - Голуметь - Онот» вблизи деревни Халта.