В десяти районах Иркутской области вернут стандартный график выплаты пенсий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Иркутской области сообщило, что с июля 2026 года ряд территорий возвращается к обычному расписанию выплат. Это связано с отменой режима ЧС и нормализацией обстановки. Изменения коснутся Тулуна и Тулунского района, Черемхово и Черемховского района, Свирска, Зимы и Зиминского района, а также Куйтунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов и Саянска.

- Пенсии через банки будут приходить 13 числа каждого месяца, через почту - с 3 по 22 число, точную дату можно уточнить в своем почтовом отделении. Если день зачисления выпадает на выходной, деньги поступят на карту в последний рабочий день перед ним, - напомнили в Соцфонде.

Актуальный график выплат всегда доступен на официальном сайте регионального Отделения Соцфонда.

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