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НовостиПроисшествия22 июня 2026 7:00

В Иркутске осудили мошенника за продажу чужого недостроенного дома

Ущерб превысил 6,4 миллиона рублей
Татьяна ИВАНОВА
В Иркутске осудили мошенника за продажу чужого недостроенного дома.

В Иркутске осудили мошенника за продажу чужого недостроенного дома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор 46-летнему мошеннику, который провернул аферу с недвижимостью. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, мужчина, имея юридический опыт, оформил на себя земельный участок и недостроенный двухэтажный кирпичный дом в селе Хомутово.

- Для этого он использовал старое решение о выделении земли под огородничество, выданное его тестю еще в 1992 году. Фактически же дом построил 79-летний житель Иркутска. После оформления документов подсудимый спокойно продал недвижимость третьим лицам, а пожилой хозяин остался ни с чем, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ущерб превысил 6,4 миллиона рублей. Преступление раскрыла полиция. Суд назначил пять лет и 25 дней колонии общего режима, а также штраф в 100 тысяч рублей. Срок частично сложили с предыдущим наказанием за пьяное вождение без прав. С осужденного взыскали всю сумму ущерба.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что восьмерых детей забрали у жительницы Бурятии, пока она сутки отмечала день рождения. Читайте подробности.