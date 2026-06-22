В Бурятии мужчина получил три года условно за незаконную рубку леса Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тарбагатайском районе Бурятии осудили местного жителя за незаконную рубку леса. В марте 2026 года мужчина без разрешения срубил сосны в лесном массиве около посёлка Николаевский. Ущерб лесному фонду превысил 200 тысяч рублей.

- Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, - сообщили в прокуратуре Республики Бурятии.

Заготовленную древесину и бензопилу конфисковали в доход государства. Кроме того, с осуждённого взыскали сумму причинённого ущерба.

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