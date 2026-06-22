Пятерым выпускникам Иркутской области повысили баллы ЕГЭ после апелляции. Фото: Ольга ЮШКОВА.

19 июня в Иркутской области состоялось первое в 2026 году заседание апелляционной комиссии. Для 23 одиннадцатиклассников это был решающий момент, от итогового балла зависит их поступление в выбранный вуз. Комиссия рассмотрела 23 апелляции: пять по химии, десять по истории и восемь по литературе.

- Работа в интересах детей - это не просто слова, а кропотливый труд, требующий внимательности и понимания того, какой стресс переживают школьники в период экзаменов. Члены комиссии подошли к своей задаче максимально ответственно и объективно, стараясь разобраться в каждом спорном случае, - отметила Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.

По итогам рассмотрения пятерым выпускникам повысили баллы по литературе, у остальных оценки оставили без изменений. Апелляционная комиссия продолжит работу, чтобы каждый школьник мог отстоять свои знания и получить заслуженную оценку.

Кстати, в эксклюзивном разговоре с КП-Иркутск выпускница раскрыла секрет, как сдала ЕГЭ по русскому языку и химии на 200 баллов. Читайте подробности.