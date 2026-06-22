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НовостиОбщество22 июня 2026 7:32

Пятерым выпускникам Иркутской области повысили баллы ЕГЭ после апелляции

Всего комиссия рассмотрела 23 апелляции
Татьяна ИВАНОВА
Пятерым выпускникам Иркутской области повысили баллы ЕГЭ после апелляции.

Пятерым выпускникам Иркутской области повысили баллы ЕГЭ после апелляции.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

19 июня в Иркутской области состоялось первое в 2026 году заседание апелляционной комиссии. Для 23 одиннадцатиклассников это был решающий момент, от итогового балла зависит их поступление в выбранный вуз. Комиссия рассмотрела 23 апелляции: пять по химии, десять по истории и восемь по литературе.

- Работа в интересах детей - это не просто слова, а кропотливый труд, требующий внимательности и понимания того, какой стресс переживают школьники в период экзаменов. Члены комиссии подошли к своей задаче максимально ответственно и объективно, стараясь разобраться в каждом спорном случае, - отметила Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.

По итогам рассмотрения пятерым выпускникам повысили баллы по литературе, у остальных оценки оставили без изменений. Апелляционная комиссия продолжит работу, чтобы каждый школьник мог отстоять свои знания и получить заслуженную оценку.

Кстати, в эксклюзивном разговоре с КП-Иркутск выпускница раскрыла секрет, как сдала ЕГЭ по русскому языку и химии на 200 баллов. Читайте подробности.