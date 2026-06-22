Проезд в трамваях Ангарска подорожает на 10 рублей с 1 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в Ангарске изменятся тарифы на проезд в городском наземном электрическом транспорте. Стоимость одной поездки в трамвае вырастет до 50 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации городского округа.

Месячный проездной билет будет стоить 2000 рублей. Новые тарифы будут действовать до конца 2026 года. Теперь поездка на трамвае станет чуть дороже, планируйте бюджет с учетом этих изменений.

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