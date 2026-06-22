«Тойота» вылетела в кювет и загорелась под Иркутском, погибли два пассажира

«Тойота» вылетела в кювет и загорелась, погибли два пассажира. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Около двух ночи 22 июня на 33-м километре автодороги «Иркутск - Оса - Усть-Уда» произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 34-летний водитель «Тойоты Калдина» не справился с управлением, машина улетела в кювет и загорелась.

- Двое пассажиров 34 и 40 лет скончались на месте до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося, - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на загородных трассах, соблюдать скорость и не рисковать. Одна секунда может стоить жизни.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что врачи на индонезийском острове Бали констатировали смерть 50-летней туристки из России Анны, которая впала в кому после тяжелейшего отравления. Читайте подробности.