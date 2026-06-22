Жители Иркутской области стали реже искать работу в мае 2026 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области соискатели снизили активность в поиске работы. По данным hh.ru, в мае 2026 года 125,4 тысячи человек разместили или обновили резюме, это почти на 9% меньше, чем в апреле.

Спад зафиксировали во всех профессиональных сферах. Сильнее всего активность упала в направлении «Безопасность», среди рабочего персонала, в автомобильном бизнесе, розничной торговле, страховании и перевозках. Меньше искать работу стали также домашний персонал, медики, строители и продавцы. Эксперты объясняют это обычным летним затишьем.

- Снижение активности соискателей в летний период - традиционное сезонное явление, которое скорее говорит о стабильности рынка труда. Дополнительный фактор - рост числа вакансий, который позволяет соискателям быстрее находить работу, - комментирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

При этом чаще всего работу ищут в сферах рабочего персонала, домашнего и обслуживающего труда, а также в перевозках и логистике.

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