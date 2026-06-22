Иркутск может связать прямой авиарейс с Тегераном. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приангарье обсудили возможность запуска прямых рейсов между Тегераном и Иркутском. Агентство по туризму региона провело встречу с представителем иранской авиакомпании. В переговорах также участвовали специалисты Международного аэропорта «Иркутск» и местные туроператоры. Главная цель - создать взаимный туристический поток между двумя странами.

- В сегодняшней ситуации важно продолжать развитие и рассматривать новые направления, приём гостей из новых для нас стран. Важно быть гибкими и уметь оперативно реагировать на вызовы экономики и рынка. Уверена, что туроператоры Иркутской области радушно примут гостей из Ирана и создадут для них интересные программы туров, - сказала руководитель агентства по туризму Евгения Николаева.

Решение пока не принято, но стороны настроены на сотрудничество. Если рейс запустят, сибиряки смогут летать в Иран напрямую, а туристы из Ирана откроют для себя Байкал.

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