Иркутский областной суд возглавил Роман Знаменщиков. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Президент Владимир Путин назначил нового председателя Иркутского областного суда. Им стал Роман Знаменщиков, ранее занимавший пост заместителя председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции. Срок полномочий - шесть лет. Коллективу его представил заместитель Председателя Верховного Суда России Игорь Крупнов.

Роман Знаменщиков родился в 1976 году. Его карьера в судебной системе началась с должности мирового судьи в Немецком национальном районе Алтайского края. Затем он работал судьей Центрального районного суда Барнаула, позже перешел в Алтайский краевой суд. В 2020 году получил назначение на пост заместителя председателя Пятого апелляционного суда, в декабре 2025-го был переназначен на второй срок.

- Иркутский областной суд всегда отличался высоким качеством работы. Убежден, что профессионализм, накопленный опыт, слаженная работа устоявшегося коллектива помогут решать все поставленные задачи на должном уровне, - сказал Роман Знаменщиков.

Указ о назначении подписан 9 июня 2026 года. Теперь судейское сообщество Приангарья возглавит опытный руководитель с серьезным послужным списком.

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