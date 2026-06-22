Колледжи и вузы Иркутской области начали прием документов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области стартовала приемная кампания. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, документы от абитуриентов уже принимают 79 техникумов и колледжей, а также 21 вуз. Бюджетных мест по программам среднего профессионального образования выделили почти 13,7 тысячи.

Основной поток выпускников девятых и одиннадцатых классов получит аттестаты до конца июня. Пока заявления на поступление подают те, кто окончил школу в прошлые годы. Прием в техникумы и колледжи продлится до 15 августа, а по специальностям, где нужны вступительные испытания, до 10 августа.

Заметно увеличили количество бесплатных мест на самые востребованные направления: машиностроение, энергетику, наземный транспорт и здравоохранение. Все это связано с запросами экономики региона. Всего в колледжах предлагают обучение по 45 профессиям и 139 специальностям.

Участники СВО и их дети имеют первоочередное право на зачисление, как и те, кто идет по целевому набору. В вузах региона на бакалавриат, специалитет и магистратуру выделили около 8,5 тысячи бюджетных мест, подготовка идет по более чем 600 программам. Подать документы можно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах, лично или по почте. Для участников СВО и их детей предусмотрена отдельная квота.

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