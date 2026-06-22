Жителя Бурятии осудят за ложное сообщение о бомбе на велосипеде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии будут судить 42-летнего мужчину за неудачную шутку. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру, в мае 2026 года он выпил и пришел на железнодорожный вокзал станции Северобайкальск.

- Там заявил полицейскому, что на его велосипеде установлено взрывное устройство. Никакой бомбы, конечно, не было, но дело завели по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, - пишут журналисты.

Байкальская транспортная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, материалы ушли в Северобайкальский городской суд. Теперь за пьяную выходку мужчине грозит реальный срок.

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