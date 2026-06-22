Эксперт объяснила, почему завтрак из одних фруктов портит фигуру в отпуске

Нутрициолог Слип: Фрукты на завтрак поднимают сахар в крови. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нутрициолог Анна Слип в разговоре с NEWS.ru предупредила, что привычка начинать утро с тарелки фруктов может обернуться лишними килограммами. В отпуске, особенно в жару, так и тянет заменить завтрак сочным арбузом или персиками. Но в них почти нет белка и жиров, поэтому сытость пропадает уже через пару часов. Фрукты натощак резко поднимают сахар в крови, а затем он так же резко падает, вызывая сильный голод и желание съесть больше обычного.

- Сбалансированный завтрак так не действует. Поэтому к фруктам лучше добавить яйца, сыр или творог. Так сахар в крови будет ровнее, сытость держится дольше, на перекусы тянет меньше, - пояснила Слип.

Если сахар после еды быстро снижается, человек за день съедает примерно на 300 килокалорий больше. А в отеле, где повсюду мороженое, выпечка и пирожные, удержаться особенно трудно.

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