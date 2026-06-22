До +24 градусов потеплеет в Иркутске 23 июня. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутск пришло долгожданное потепление, днем 23 июня 2026 года воздух прогреется до +22…+24 градусов. На всякий случай прихватите с собой зонты, утром может пройти небольшой дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 3-8 метров в секунду, температура ночью +11…+13.

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах туманы, ветер юго-восточный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье днем столбик термометра поднимется до отметки +22…+27, если будет облачно, то +13…+18, в северных районах +28…+33, местами до +21…+26. Температура ночью +8…+13, в пониженных формах рельефа +1…+6.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что умерла туристка, которая впала в кому во время отдыха на Бали. Читайте подробности.