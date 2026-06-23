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НовостиОбщество23 июня 2026 0:08

Эксперт объяснила, можно ли загорать людям с большим количеством родинок

Онколог Пурцхванидзе: Людям с большим количеством родинок не стоит загорать
Татьяна ИВАНОВА
Онколог Пурцхванидзе: Людям с большим количеством родинок не стоит загорать.

Онколог Пурцхванидзе: Людям с большим количеством родинок не стоит загорать.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала NEWS.ru, что обладателям множества родинок не стоит специально лежать на пляже или ходить в солярий. Прямого запрета на солнце для них нет, но лучше максимально ограничить облучение.

- Самое безопасное - вообще отказаться от целенаправленного загара. Если избежать солнца не получается, нужно создать надежную защиту, причем одними кремами дело не ограничивается. Важно носить закрытую одежду из натуральных тканей и широкополые шляпы, - предупреждает онколог.

Оптимальное время для пребывания на улице - до 11:00 и после 16:00, когда активность ультрафиолета снижается. Даже в пасмурную погоду защита кожи остается обязательной, так как облака пропускают значительную часть вредных лучей.

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