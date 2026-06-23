Топливный рынок Иркутской области перешел на ручной режим работы. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично проверил заправки и рассказал о ситуации с бензином в регионе. Часть АЗС ограничила продажу топлива, некоторые временно закрылись.

- Такие перебои идут по всей стране из-за выведенных из строя нефтеперерабатывающих заводов на западе. Теперь регион в ручном режиме определяет объемы топлива для каждого покупателя. Главная задача - заправить пожарные машины, скорые, автобусы, коммунальную технику и сельхозтранспорт, - сказал глава региона.

Игорь Кобзев уже обсудил проблему с участниками топливного рынка. Власти подсчитывают, сколько бензина понадобится всем, включая простых автомобилистов, на ближайшие три месяца. Эти цифры направят в федеральный штаб при Минэнерго, антимонопольную службу и надзорные органы.

Есть и хорошие новости для малого агробизнеса. На совещании 19 июня представители крупной компании подтвердили, что обеспечат топливом сельхозпроизводителей Приангарья на время полевых работ. Фермеров уже распределили по конкретным заправочным станциям.

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