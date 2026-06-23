В Иркутской области перевозчику паромных переправ выплатили 11 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что казенное учреждение затянуло с оплатой важных услуг. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, речь шла о содержании и работе пассажирских паромных переправ «Каменка - Свирск» и «Баяндай - Еланцы - Хужир».

- Подрядчик добросовестно выполнял свои обязательства, а вот деньги за это не получал. Транспортный прокурор внес директору учреждения представление, потребовав немедленно разобраться с долгами, - рассказывают правоохранители.

Руководство требование удовлетворило. После прокурорского вмешательства перевозчику полностью погасили задолженность - сумма превысила 11 миллионов рублей.

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