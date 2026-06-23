Жительница Читы требует миллион рублей с заводчика доберманов за смерть собаки

Жительница Читы в 2018 году купила щенка добермана за 37 500 рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Жительница Читы в 2018 году купила щенка добермана за 37 500 рублей. Заводчик из Приморья выдал документы - животное здорово, отклонений нет. Но через три года собака умерла, и выяснилась неприятная правда.

- Вскрытие в Забайкальской краевой ветеринарной лаборатории показало: причина смерти - острая потеря крови. У собаки разорвались легочные вены, и специалисты предположили внутриутробное недоразвитие легких. То есть дефект был с рождения, просто о нем никто не сказал, - рассказывают в объединенном пресс-центре судов Забайкалья.

Хозяйка решила, что заводчик скрыл патологию, и подала в суд. Она просила вернуть стоимость щенка и взыскать миллион рублей за моральный вред - семья сильно переживала. Центральный районный суд Читы признал: продавец не доказал, что собака родилась здоровой. Итог - хозяйке вернули деньги за добермана, компенсировали расходы на лечение и экспертизу, плюс 50 тысяч рублей морального вреда и штраф. Всего получилось около 154 тысяч.

Но история не закончена. Заводчик обжаловал решение. Он утверждает, что женщина сама допускала ошибки в уходе, и это погубило животное. Теперь слово за судебной коллегией по гражданским делам Забайкальского краевого суда.

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