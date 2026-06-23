Суд досрочно лишил полномочий мэра Тулуна Михаила Гильдебранта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тулунский городской суд 22 июня 2026 года прекратил полномочия главы города. Причина - утрата доверия. Иск подал межрайонный прокурор, он действовал в интересах жителей и всего муниципального образования. Информация об этом размещена на официальном сайте суда.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, Михаил Гильдебрант занял пост мэра около двух лет - в сентябре 2024. Тогда за него проголосовали 3129 человек, это чуть больше 33% от пришедших на участки.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Но как только это произойдет, полномочия мэра прекратятся официально.

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