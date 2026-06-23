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НовостиПроисшествия23 июня 2026 4:48

В Черемхове 12-летняя девочка попала под колеса, выбежав на дорогу

Школьницу с травмами разной степени тяжести увезли в больницу, за ее состоянием следят врачи
Татьяна ИВАНОВА
В Черемхове 12-летняя девочка попала под колеса, выбежав на дорогу.

В Черемхове 12-летняя девочка попала под колеса, выбежав на дорогу.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Днем 22 июня 2026 на улице Маяковского в Черемхове водитель «Лады Гранты» сбил ребенка. По предварительным данным, 12-летняя школьница неожиданно выскочила на проезжую часть прямо перед близко идущей машиной. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- Девочку с травмами разной степени тяжести увезли в больницу, за ее состоянием следят врачи. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства аварии, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Черемхово взяла проверку под личный контроль. Если найдут нарушения в сфере безопасности дорожного движения, последуют меры реагирования. Родителей просят еще раз проговорить с детьми правила перехода дороги.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что подросток на мотоцикле сбил во дворе женщину. Его семья считает, что та сама кинулась под колеса. Читайте подробности.