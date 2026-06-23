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НовостиПолитика23 июня 2026 5:50

Боец Борис Потехин из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 38 лет
Татьяна ИВАНОВА
Боец Борис Потехин из Усть-Кута погиб в зоне СВО. Фото: администрация Усть-Кута.

Боец Борис Потехин из Усть-Кута погиб в зоне СВО. Фото: администрация Усть-Кута.

Скорбные вести пришли из зоны специальной военной операции. При выполнении боевого задания героически погиб Борис Потехин из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации муниципального образования.

- Жизнь военнослужащего оборвалась в октябре 2025 года. Больше полугода семья и друзья ждали возможности проститься. Защитника Отечества проводили в последний путь 23 июня, - рассказывают в администрации.

Борису Потехину было 38 лет. В памяти родных он навеки останется примером мужества, отваги и самоотверженности.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что восьмерых детей забрали у жительницы Бурятии, пока она сутки отмечала день рождения. Читайте подробности.