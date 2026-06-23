Сибирячка наткнулась на ролик в сети и осознала жуткую правду: все ее сбережения и дом находились в опасности

Жительница Бурятии поверила в перерасчет пенсии и потеряла 2,5 миллиона. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительнице Бурятии позвонили якобы из Пенсионного фонда и предложили пересчитать выплаты. Для записи на прием попросили код из смс - сибирячка продиктовала. А дальше начался кошмар…

Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на МВД региона, в мессенджер по видеосвязи стали звонить люди, которые представлялись сотрудниками Роскомнадзора, Центробанка и следователем. Они наперебой пугали: сбережения под угрозой, нужно срочно спасать. Пенсионерка послушалась, купила новый телефон, установила приложение, сняла все деньги со счетов и через банкомат перевела мошенникам 2 миллиона 530 тысяч рублей.

- Аферисты пошли еще дальше и уговорили ее продать дом за 2,3 млн. К счастью, сделка не состоялась. Спустя время женщина увидела в соцсетях ролик с другой жертвой и поняла, что ее развели точь-в-точь по такой же схеме, - пишут журналисты.

Полиция напоминает: настоящие сотрудники банков и ведомств не звонят через мессенджеры и не пугают пропажей денег. Никому не сообщайте коды из смс, не переводите средства на незнакомые счета. Если звонят с подобными разговорами - кладите трубку и перезванивайте в банк сами.

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