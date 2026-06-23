В Чите полицейские вычислили преступника по капле крови на двери. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Читы строила дом в дачном кооперативе, но туда наведались незваные гости. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД региона, неизвестные выломали входную дверь, разбили окно и вынесли электроинструменты, хозяйственный инвентарь и даже продукты. Хозяйка оценила ущерб больше чем в 100 тысяч рублей.

- На месте преступления полицейские заметили то, что вор явно не планировал оставлять, - следы крови на двери. Эксперты аккуратно собрали биоматериал и выделили ДНК-профиль. Дальше его пробили по федеральной базе геномной информации, и система тут же показала совпадение. Кровь принадлежала 32-летнему мужчине, который живет по соседству с потерпевшей и уже имеет судимость, - рассказывают в агентстве.

Подозреваемого задержали. Все украденное он хранил у себя дома. Похищенное изъяли и вернули хозяйке. Против взломщика завели уголовное дело по статье о краже.

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