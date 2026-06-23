Жителя Читы осудили за нападение на росгвардейцев

Мужчина ударил одного силовика ногой по бедру, а второго - в грудь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Забайкальский краевой суд заменил условный срок на реальный 34-летнему мужчине, который избил двух . Вместо двух с половиной лет условно мужчина отправится в колонию-поселение на тот же срок. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.

- Все произошло в сентябре 2025 года. Пьяный мужчина после семейного конфликта пришел в гаражный кооператив, приставал к людям и разбил монтировкой чужую машину. Затем он забрался на крышу гаража. Сторож вызвал полицию. На место прибыли двое сотрудников Росгвардии и потребовали прекратить погром. В ответ мужчина ударил одного силовика ногой по бедру, а второго - в грудь. После этого его задержали и вдобавок привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, - пишут журналисты.

На суде он вину не признал, сослался на сильное опьянение и плохую память, но допустил, что мог напасть на представителей власти. Районный суд сначала дал ему два с половиной года условно, учтя отсутствие судимостей. Прокурор обжаловал приговор и настоял на реальном сроке. Краевой суд согласился с доводами обвинения, указав на повышенную опасность преступления, пьяный дебош перед нападением и склонность мужчины к противоправному поведению. Решение вступило в законную силу.

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