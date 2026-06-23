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НовостиПроисшествия23 июня 2026 9:55

В Новой Разводной загорелся частный дом, на тушении работают 23 спасателя

Огонь охватил кровлю здания, информации о погибших и пострадавших нет
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Новой Разводной загорелся частный дом, на тушении работают 23 спасателя

В Новой Разводной загорелся частный дом, на тушении работают 23 спасателя

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В посёлке Новая Разводная Иркутского округа произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило спасателям, на место незамедлительно выехали 23 человека личного состава и шесть единиц техники.

Огонь распространился по кровле, но, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

- Горит частный жилой дом, огонь распространился по кровле. На месте работают 23 человека, задействованы шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Братском районе суд ужесточил приговор водителю, который в 2022 году сбил женщину и её 13-летнего сына, а затем скрылся. Водитель получил 7 лет колонии общего режима, хотя изначально ему назначили 5 лет. Женщина погибла на месте, её сын остался инвалидом. Подробности.