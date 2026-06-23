В День молодежи в Иркутской области ограничат продажу алкоголя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области в связи с празднованием Дня молодежи введут ограничения на продажу алкоголя. Запрет будет действовать 27 июня с 08:00 до 23:00 в 31 муниципальном образовании.

В Иркутске праздник пройдёт в эту же дату. Ограничения не коснутся заведений общепита - кафе и рестораны смогут продавать алкоголь как обычно. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч.

- Продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением, - сообщили в правительстве Иркутской области.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области четверо подростков от 12 до 17 лет в марте 2026 года ворвались в квартиру 11-летней девочки и жестоко избили её, снимая происходящее на видео. Трое младших участников прошли перевоспитание в центре для несовершеннолетних, а 17-летней зачинщице предъявлены обвинения по трём статьям. Дело находится в суде, прокуратура также требует компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей. Подробности.