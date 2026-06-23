В Иркутске восстановили ещё три исторических здания Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В областном центре появились три обновлённых памятника деревянного зодчества. Их привели в порядок частные инвесторы — за собственный счёт и по своей инициативе.

Одно из зданий на улице Трилиссера, возведённое в 1880-х, серьёзно пострадало при пожаре. Новый хозяин фактически отстроил его заново: провёл замеры сохранившихся фрагментов, разработал проект, возвёл фундамент, стены и кровлю. Сейчас там работает кофейня под названием «Немузей».

Второй объект на Байкальской относится к концу XIX века и когда-то входил в усадьбу И. И. Шаламова. Реставрация длилась около трёх лет. Владельцу удалось сберечь большую часть подлинных материалов: заменили фундамент, крышу и фасадную обшивку, воспроизвели старинные наличники. Сейчас завершаются работы с цоколем.

Третий дом — на 4-й Советской — построен в XIX веке архитектором Владиславом Кудельским, который сам в нём жил. Его особенность — стены из саманного камня (глина, вода и солома). Здание разобрали, усилили железобетонным каркасом и собрали заново, сохранив оригинальный материал. Проведены все инженерные сети, идёт благоустройство территории.

- Реставрация - сложный процесс, но это того стоило: теперь в нашем городе стало на одно историческое здание больше, - Татьяна Фомина.

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