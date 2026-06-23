В Иркутской области ещё два выпускника сдали ЕГЭ на 200 баллов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области продолжает расти число выпускников, показавших максимальные результаты на ЕГЭ. По итогам экзамена по физике стобалльниками стали девять школьников.

Двое из Ангарска сумели подтвердить высший балл и по второму предмету. Один из них ранее блестяще сдал русский язык, второй - химию. До этого по 200 баллов набрали выпускница из иркутского лицея №3 и школьница из лицея Усть-Кута.

Ещё пять стобалльников по физике - учащиеся школ Иркутска, а также по одному выпускнику из Иркутского района и Шелеховского. По обществознанию высший балл составил 98, стобалльников нет. Результаты по биологии, географии и информатике объявят до 30 июня.

- Две сотни на ЕГЭ - это результат огромного труда, таланта и любви к предмету. Такие ребята - гордость всего региона, - подчеркнул министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, выпускница иркутского лицея №3 Ирина Щербакова сдала ЕГЭ по химии и русскому языку на 100 баллов. Девушка готовилась системно, занималась почти без выходных, а результаты по русскому узнала в торговом центре — интернет ловился с трудом, но увидев сотку, не могла поверить своим глазам. Читайте подробнее.