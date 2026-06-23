До +26 градусов потеплеет в Иркутске 24 июня. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутске днем 24 июня 2026 года потеплеет до +24…+26 градусов, дождя не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. После захода солнца похолодает до +9…+11.

- Переменная облачность, местами небольшие дожди, днем грозы, утром туманы, ветер юго-восточный, восточный при грозах северо-западный 5-10 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье воздух прогреется до +27…+32, если будет облачно, то до +21…+26, в Слюдянском районе ожидается +15…+20. Температура ночью +9…+14, в пониженных формах рельефа +2…+7.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в деле об избиении подростками 11-летней девочки появились новые подробности.