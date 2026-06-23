Дети из Иркутской области возвращаются домой из Крыма из-за приостановки отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Республики Крым подписал указ, который временно запрещает принимать и размещать организованные группы несовершеннолетних. Ограничение действует до 1 сентября 2026 года. Оно касается лагерей, санаториев и любых выездных мероприятий вроде слетов, фестивалей, спортивных сборов и экскурсий.

- Из-за этого решения юные жители Приангарья, которые уже отправились в «Артек», вынуждены прервать поездку и вернуться домой. Сейчас вплотную занимаемся организацией их безопасного и комфортного возвращения, - прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков вместе с представителями министерств по молодежной политике, образования и соцзащиты участвовал в оперативном штабе Минпросвещения России. Там решают все вопросы, связанные с временной приостановкой детского отдыха.

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