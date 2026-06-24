Эксперт объяснила, как фастфуд замедляет работу мозга. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фастфуд и прочая ультрапереработанная еда могут заметно ухудшить умственные способности. Об этом NEWS.ru рассказала биохимик и нутрициолог Анна Дивинская. Чипсы, бургеры, сладкие напитки и заводская выпечка содержат много насыщенных жиров, соли и добавок, но почти не дают мозгу нужных питательных веществ.

Дивинская сослалась на исследование с участием почти одиннадцати тысяч человек. У тех, кто налегал на фастфуд, глобальное снижение умственных функций за восемь лет шло на 28% быстрее, а исполнительных — на 25%.

- А ведь именно исполнительные функции отвечают за планирование, принятие решений и способность быстро переключаться между задачами. Под удар попадают также речь и скорость обработки информации, - комментирует эксперт.

Точный механизм еще изучают, но ученые уже говорят о системном воспалении, нарушении микрофлоры кишечника и прямом воздействии жиров на префронтальную кору. Почти 80% научных работ по этой теме фиксируют связь между любовью к ультрапереработанной еде и ухудшением памяти.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что сын увидел, что мама неподвижно лежит на асфальте. Подросток пытался ее спасти, но было уже слишком поздно... Читайте подробности.