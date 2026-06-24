Эксперт предупредила, чем на самом деле рискует удаленщик в путешествии

Работа с ноутбуком на пляже может обернуться приказом об увольнении. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Работа с ноутбуком на пляже может обернуться приказом об увольнении. Телеканал «Саратов 24» сообщает, что работодатель вправе посчитать отъезд сотрудника изменением условий труда в одностороннем порядке. Особенно если в договоре четко прописан адрес, по которому человек обязан находиться.

- Риск не в самом путешествии, а в его последствиях. В дороге легко теряется связь, подводит интернет, и вот уже сорванные сроки становятся законным основанием для претензий. Правда, уволить просто за сам факт отъезда нельзя. Руководство обязано доказать, что смена локации реально помешала работе. Некоторые компании заранее прописывают в договоре обязанность предупреждать о длительных поездках, и нарушение этого пункта тоже сыграет против сотрудника, - рассказывает карьерный консультант Зулия Лоикова.

Увольнение - это крайняя мера. Сначала идут замечания и выговоры. Но если опоздания и срывы становятся системными, работодатель вынужден прощаться с нерадивым специалистом. Эксперт советует обсуждать любую поездку заранее, оформлять временный перевод и обязательно сохранять переписку с согласованием.

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