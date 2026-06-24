Выезд с улицы Чкалова перекрыли в Иркутске 24 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске утром 24 июня 2026 года перекрыли выезд с улицы Чкалова на Глазковский мост. В сети появились видео – машин на дорогах нет, а на трамвайных путях стояли люди с камерами. КП-Иркутск обратилась за комментарием в городскую Госавтоинспекцию.

Оказалось, что правоохранители снимали ролик ко Дню ГАИ, который ежегодно отмечается 3 июля. К 9:30 движение уже полностью открыли, проехать можно без проблем. Еще одной причиной для перекрытия стало оперативно-профилактическое мероприятие "Маячок".

- Оно направленно на повышение дисциплины водителей и профилактику нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении транспортным средствам с включенными проблесковыми маяками и специальными звуковыми сигналами, - сказали в пресс-службе ведомства.

Инспекторы проверили готовность автомобилистов своевременно уступать дорогу спецтранспорту экстренных служб, от оперативности движения которого зачастую зависят жизнь и здоровье сибиряков.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что люди доверяли питомцев владелице платной передержки, а спустя месяцы получали живые «скелеты» либо уже погибших кошек и собак. Только спустя годы существования ада, скрытого за забором частного дома, фотографии и видео оттуда попали в интернет. Читайте подробности.