Иркутские врачи провели курс лучевой терапии пациенту с раком мочевого пузыря

Радиотерапевтическая служба Иркутской области вышла на новый уровень. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Радиотерапевтическая служба Иркутской области вышла на новый уровень. В ангарском филиале областного онкодиспансера впервые провели курс дистанционной лучевой терапии мужчине с тотальным опухолевым поражением мочевого пузыря. Раньше такую методику в регионе не применяли.

- Дистанционная лучевая терапия - это когда источник излучения находится на расстоянии от пациента и прицельно разрушает раковые клетки. Человек ничего не чувствует во время сеанса и не становится радиоактивным после. Обычно курс состоит из нескольких процедур, каждая занимает не больше получаса, и все лечение проходит амбулаторно, - рассказывают в региональном правительстве.

Этот случай потребовал от врачей особого подхода. Над пациентом работала межрегиональная бригада специалистов. Помогли ведущие федеральные эксперты, которых пригласили на круглый стол по современным подходам к химиолучевой терапии. В Ангарск приехали главный внештатный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных, академик РАН Андрей Важенин и заведующая отделением радиотерапии Красноярского онкодиспансера Юлия Козина.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в деле об избиении подростками 11-летней девочки появились новые подробности.