Более 16 тысяч семей в Иркутской области получили ежегодную выплату на детей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Иркутской области за три недели перечислило более 16 тыс. родителям почти полмиллиарда рублей. Максимальная выплата достигла 149 тысяч. Деньги положены работающим семьям с двумя и более детьми до 18 лет либо до 23, если ребенок учится очно. Среднедушевой доход при этом не должен превышать полутора прожиточных минимумов.

Сумму считают индивидуально. Это разница между НДФЛ (налог на доходы физических лиц – Ред.), уплаченным родителем за 2025 год, и налогом по ставке 6%. Подать заявление могут и мать, и отец, но только при условии официальной работы и уплаты подоходного налога. Самозанятые и предприниматели без НДФЛ такого права лишены. Оба родителя должны иметь гражданство РФ и постоянно жить в стране.

- Для оформления выплаты родителям достаточно подать заявление. Большинство необходимых сведений мы запросим самостоятельно. Лишь в отдельных случаях могут понадобиться дополнительные документы, например подтверждающие очное обучение ребенка, - уточнил управляющий региональным Отделением Соцфонда Алексей Макаров.

Обратиться можно через госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда до 1 октября 2026 года. Решение принимают за десять рабочих дней, деньги поступают еще в течение пяти суток.

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