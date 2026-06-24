Транспортная полиция сняла с рейса трех буйных пассажиров в Иркутском аэропорту

49-летний иностранец посреди полета закрылся в туалете и закурил. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутском аэропорту попались сразу три нарушителя. Транспортные полицейские оформили протоколы на курильщика и двух пьяных дебоширов.

- Первого взяли на рейсе из киргизского Оша. 49-летний иностранец посреди полета закрылся в туалете и закурил. Как только самолет приземлился в Иркутске, его встретили полицейские и составили протокол за нарушение запрета на курение, - рассказывают в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Двое других отличились на посадке в Екатеринбург. Жители Хакасии 31 и 53 лет прямо на стоянке у самолета начали крыть матом работников аэропорта. Перевозчик тут же отказал им в перелете, а полицейские оформили обоих за появление в нетрезвом виде в общественном месте.

В транспортной полиции напомнили: на борту и в аэропорту нужно соблюдать правила поведения. Иначе можно не только лишиться билета, но и получить административное наказание.

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