Иркутские таможенники изъяли кастет у пассажирки рейса из Таиланда

Таможенники изъяли кастет у пассажирки рейса из Таиланда. Фото: пресс-служба Иркутской таможни.

Иркутские таможенники изъяли у 49-летней россиянки холодное оружие, которое она спрятала в чемодане. Женщина прошла через зеленый коридор без декларации, но рентгеновская техника сразу показала металлический предмет.

- На вопрос, зачем ей кастет, пассажирка ответила, что купила его в подарок сыну и считала безобидной игрушкой. Однако экспертиза признала находку оружием ударно-раздробляющего действия. Для провоза такого товара через границу требовались разрешительные документы, которых у женщины не оказалось. На нее завели административное дело, теперь грозит штраф и конфискация, - прокомментировали в Иркутской таможне.

Отметим, что с начала 2026 года таможенники уже 27 раз ловили пассажиров на перевозке холодного оружия. Из багажа изъяли 11 кастетов и 9 ножей.

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