В Забайкалье прокуратура через суд списала кредиты жертвы мошенников. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье суд признал кредитные договоры ничтожными. Как сообщает ZabNews со ссылкой на прокуратуру региона, пожилой мужчина с психическим расстройством не понимал, что делает, когда брал деньги для аферистов.

- История началась в апреле 2024 года. 65-летний житель Краснокаменска наткнулся в интернете на рекламу заработка на акциях. Дальше с ним связался «финансовый аналитик», убедил скачать торговую платформу и начать покупать ценные бумаги. Своих сбережений не хватило, и пенсионер оформил кредит почти на 70 тысяч рублей, а следом еще кредитную карту на 85 тысяч. Все деньги он сам перевел на счета неизвестных, - пишут журналисты.

Прокуратура вступилась за пострадавшего и подала иск к банку - требовала признать сделки недействительными. Суд первой инстанции отказал, потому что банк отрицал невменяемость клиента. Тогда прокурор пошел дальше и в апелляции добился проведения судебной экспертизы. Психиатры подтвердили, что пенсионер действительно не мог осознавать свои действия. Забайкальский краевой суд это учел, отменил прежнее решение и полностью аннулировал оба договора.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что вечером родители пришли домой, а сын сидел белый как мел. То, что он сказал, мать не забудет никогда. Читайте, в чем дело.