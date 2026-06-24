22-летний боец Николай Имеев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

22-летний боец Николай Имеев погиб в зоне СВО. Фото: соцсети мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева.

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Николай Имеев из Эхирит-Булагатского района. Как сообщает мэр Геннадий Осодоев, жизнь военнослужащего оборвалась 30 мая 2026. Ему было всего 22 года.

- Николай родился в деревне Харануты, был вторым ребенком в семье. Окончил 11 классов Усть-Ордынской средней школы №1, затем поступил в Иркутский Китайско-Азиатский колледж. Не доучившись, ушел в армию. Хотел защищать Родину, - пишет Геннадий Осодоев.

Срочную службу проходил в военно-космических войсках в Усолье. После возвращения домой работал вместе с отцом в службе такси. А в апреле 2024 боец принял решение заключить контракт и отправиться «за ленточку». Служил наводчиком десантно-штурмовой роты, позже освоил работу с беспилотниками. За высокие достижения был отмечен специальной грамотой.

- Коля был добрым, отзывчивым, веселым человеком. Он никогда не говорил, что ему тяжело или плохо. Старался избегать конфликтов, всегда был за справедливость. Был лучшим сыном для нас, самым замечательным братом для своих сестер, - с болью вспоминает мама Екатерина Александровна.

Дома героя ждала любимая девушка, пара готовилась к появлению первенца.

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