Врачи 74 дня выхаживали малыша, родившегося с весом 850 граммов

К моменту выписки мальчик набрал больше полутора килограммов и вытянулся на семь сантиметров! Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Энгельсской городской клинической больнице № 1 выписали ребенка, которого выхаживали 74 дня. Мальчик родился 11 апреля на сроке всего 28 недель с экстремально низкой массой тела - 850 граммов. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».

- Роды произошли вне стационара, малыша доставила скорая помощь. При поступлении состояние оценили как очень тяжелое. Дыхательные нарушения, незрелость всех систем, экстремально низкая масса тела. Новорожденного сразу поместили в инкубатор и подключили к высокочастотной вентиляции легких. В первые же сутки добавилась врожденная пневмония - смертельно опасный диагноз для такого крохи, - пишут журналисты.

Аппарат дышал за него почти месяц, 29 дней. На 34 сутки ребенка перевели на второй этап выхаживания, в отделение патологии. Кормили через зонд, и только к 58 дню жизни малыш начал понемногу сосать из бутылочки.

К моменту выписки мальчик набрал больше полутора килограммов и вытянулся на семь сантиметров! Дыхание и сердце работают нормально, питание усваивает полностью.

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