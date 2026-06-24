В Иркутской области за сутки потушили один лесной пожар Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области 23 июня зарегистрировали три новых очага лесных пожаров. Два из них вспыхнули в Нижнеудинском районе, один - в Катангском. Параллельно продолжали тушить возгорание в Катангском районе.

Один из пожаров в Нижнеудинском районе площадью один гектар полностью ликвидировали в день обнаружения.

Всего в борьбе с огнём участвовали 51 человек и три единицы техники. Для мониторинга и переброски сил задействовали 12 воздушных судов, общий налёт которых составил почти 46 часов.

На утро 24 июня в регионе остаются три пожара.

- В Нижнеудинском районе локализовано возгорание на 11 гектарах. В Катангском районе два пожара охватили 53 гектара - их пока не удалось сдержать. В тушении задействованы 123 группы (277 человек) и 15 самолётов для воздушного патрулирования, - сообщили в правительстве Иркутской области.

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