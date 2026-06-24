Племянник поссорился с дядей и поджег его дом: выжили не все

Двух жителей Пензенской области осудили на 15 лет за поджог дома с людьми. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Племянник поссорился с дядей и вместе с приятелем поджег его дом, пока внутри находились люди. Как сообщает сетевое издание «Столица 58», Пензенский областной суд вынес приговор, а апелляционная инстанция оставила его в силе.

- Все случилось в июне 2024 года. Пьяные мужчины взяли канистры с бензином и подожгли ворота гаража, который был единым строением с домом. Внутри находились хозяин, его жена и дочь. Девушка получила страшные ожоги и позже скончалась в больнице. Ее мать тоже пострадала - врачи зафиксировали вред здоровью средней тяжести. Дом и все имущество сгорели дотла, - пишут журналисты.

Осужденные пытались убедить всех, что не хотели никого убивать. Мол, планировали просто испортить имущество и даже якобы предупреждали жильцов об огне. Однако суд счел это убийством, совершенным общеопасным способом по предварительному сговору. Каждому дали 15 лет строгого режима и дополнительно ограничили свободу на год. Четвертый апелляционный суд оставил приговор без изменений.

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