В Иркутске возобновили выдачу загранпаспортов с биометрией Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске восстановили оформление и выдачу загранпаспортов нового образца с биометрическими данными. Из-за технических неполадок услуга временно не оказывалась, но сейчас проблемы устранены.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», выбрав нужное подразделение.

- Управление по вопросам миграции информирует жителей областного центра о завершении работ по устранению технических неполадок, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, ситуация с бензином в регионе остаётся напряжённой: на части заправок ввели ограничения, некоторые АЗС временно закрылись. Перебои связаны с выведенными из строя НПЗ на западе страны, и власти перешли на ручной режим распределения топлива, в первую очередь обеспечивая пожарные, скорые, общественный транспорт и сельхозтехнику. Средняя цена бензина в Иркутской области приблизилась к 69 рублям, регион остаётся одним из самых дорогих в Сибири. Читайте подробнее.